Москва, 10 апреля, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Политика Центробанка предполагает шесть мер по борьбе с бедностью в России, заявила 10 апреля во время выступления в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В числе мер — снижение инфляции, защита от закредитованности граждан, борьба с мошенничеством, меры поддержки граждан в сложных ситуациях, развитие финансовых продуктов для людей с невысокими доходами и программы повышения финансовой грамотности.

«Инфляция — это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы», — отметила, в частности, Набиуллина.

Банк России готов принимать все необходимые меры для усиления защиты от чрезмерной закредитованности граждан, отметила она. Говоря о борьбе с мошенничеством, Набиуллина подчеркнула, что наиболее уязвимыми являются люди с невысокими доходами.

Среди финансовых продуктов для людей с невысокими доходами — социальный счёт и социальный вклад, отметила также глава Банка России. Реализация программ финансовой грамотности помогает гражданам правильно ориентироваться на рынке и использовать его возможности для сбережения и приумножения доходов, добавила Набиуллина.

Ранее Росстат сообщил, что уровень бедности в России по итогам 2023 года обновил исторический минимум, снизившись с 9,8 до 9,3%.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что количество бедных в России снизилось до 13,5 миллиона человек. Тремя годами ранее этот показатель был на 2,5 миллиона выше.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству добиться к 2030 году сокращения уровня бедности ниже 7%, а уровня бедности многодетных семей — ниже 12%.