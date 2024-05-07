Москва, 7 мая, 2024, 19:35 — ИА Регнум. К 2030 году уровень бедности в России должен сократиться до менее чем 7%, а к 2036 году — до менее чем 5%, сказано в подписанном президентом Владимиром Путиным указом «О национальных целях развития России».

Документ был опубликован 7 мая.

«Снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году», — сказано в тексте указа.

Достижение таких показателей будет свидетельствовать о выполнении национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», отмечается в документе.

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