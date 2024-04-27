Москва, 27 апреля, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2023 году до 8,5 с 9,3% по предварительным подсчётам. Цифры приводятся в сообщении ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Также Росстат уточнил динамику уровня бедности в 2012–2022 годах с учётом данных Всероссийской переписи населения. В частности, оценка уровня бедности в 2022 году снизилась до 9,0 с 9,8%.

За 2023 год опубликована первая оценка с учётом предварительных данных выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2023 год с охватом в 60 тыс. домохозяйств по всей стране, проводимого в январе–феврале 2024 года.

«Также первая оценка среднедушевых денежных доходов сформирована на основании уточнения отдельных показателей Банка России, ФНС России, отраслевой статистики и на основе данных Всероссийской переписи населения», — пояснили в Росстате уточнение оценки за 2023 год.

Как сообщало ИА Регнум, политика Центробанка предполагает шесть мер по борьбе с бедностью в России, заявила 10 апреля во время выступления в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В числе мер — снижение инфляции, защита от закредитованности граждан, борьба с мошенничеством, меры поддержки граждан в сложных ситуациях, развитие финансовых продуктов для людей с невысокими доходами и программы повышения финансовой грамотности.

Ранее Росстат заявлял, что уровень бедности в России по итогам 2023 года обновил исторический минимум, снизившись с 9,8 до 9,3%.

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что количество бедных в России снизилось до 13,5 млн человек. Тремя годами ранее этот показатель был на 2,5 млн выше.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству добиться к 2030 году сокращения уровня бедности ниже 7%, а уровня бедности многодетных семей — ниже 12%.