Москва, 31 января, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось, но на этом нельзя останавливаться, заявил 31 января кандидат в президенты РФ Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось — это хороший показатель, но на этом нельзя останавливаться, мы должны идти дальше», — заявил он.

Путин считает, что здравоохранение, социальная политика — это те вещи, которые являются обобщёнными показателями того, что государство делает и какие результаты получает.

«Все-таки у нас средняя продолжительность жизни выросла, и это главный показатель», — подчеркнул кандидат в президенты.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин сообщал, что в России будет установлен исторический минимум уровня бедности в 2023 году. По его словам, для тех людей, которые живут за чертой бедности, слова о подобных показателях — «пустой звук». Глава государства призвал сводить эту цифру к минимуму, а лучше — к нулю.

В июне он заявил, что из-за черты бедности в течение 2022 года вышли 1,7 млн жителей страны. Тогда он отметил, что страна держит уверенный курс на обеспечение социальной справедливости и на сокращение бедности и неравенства. Финансовые возможности России позволяют придерживаться этого курса.