Москва, 1 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получил правительству принять меры по сокращению к 2030 году уровня бедности населения ниже семи процентов. Список поручений опубликовали на сайте Кремля.

Elena Mayorova/Global Look Press

Глава государства поручил правительству при участии исполнительных органов субъектов принять меры, обеспечивающие вхождение страны к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.

«Увеличение к 2030 году доли оплаты труда в объеме валового внутреннего продукта по сравнению с 2023 годом, снижение к 2030 году уровня бедности населения ниже семи процентов, в том числе уровня бедности многодетных семей — до 12% и ниже», — говорится в документе.

Ответственным за выполнение поручения президент назначил председателя правительства Михаила Мишустина. Первый доклад должен быть готов до 31 марта 2025 года, затем о решении этого вопроса президенту должны докладывать один раз в год.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 31 января заявил о снижении в России числа людей, живущих за чертой бедности. Тем не менее борьбу с бедностью нужно продолжать. Главным показателем президент назвал продолжительность жизни и отметил, что она в среднем выросла.

Ранее, 21 декабря, президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что бедности в стране не должно быть — её нужно свести к нулю. Он отметил, что по итогам 2023 года в стране установили исторический минимум уровня бедности.

В России 2024 год объявлен Годом семьи. В указе от 23 января Путин закрепил статус многодетной семьи. Таким семьям государство гарантирует ряд мер социальной поддержки.