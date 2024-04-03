Москва, 3 апреля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. В России количество бедных снизилось до 13,5 млн человек, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в итоговом докладе в Госдуме.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас в 2021 году было порядка 16 млн бедных, сегодня их 13,5 млн», — заявил Мишустин.

Глава правительства отметил, что это рекордный показатель. Российское руководство продолжает работу для повышения доходов населения, добавил премьер-министр.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3878993" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мишустин заявил, что налоговая реформа должна снизить неравенство в обществе

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин поручил правительству добиться к 2030 году сокращения в России уровня бедности ниже 7%. Уровень бедности многодетных семей нужно снизить до 12% и ниже.

Глава государства поручил принять меры по вхождению страны к этому сроку в четвёрку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.

Ранее, 31 января, Путин заявил, что нужно продолжать работать над тем, чтобы в России сокращалась доля тех, кто живёт за чертой бедности. Очень важным показателем того, что ситуация улучшается, президент назвал увеличение средней продолжительность жизни.