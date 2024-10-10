Москва, 10 октября, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Заработные платы в размере ниже 43 тыс. рублей в месяц россияне считают порогом бедности. К богатым соотечественникам отнесли ежемесячные доходы на сумму более 860 тыс. рублей. Соответствующие результаты показал опрос сервиса для поиска работы Superjob.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно исследованию, минимальная планка порога бедности в регионах различна. Для Москвы она равна 45 тыс. рублей в месяц, Санкт-Петербурга — 41 тыс. рублей, других регионов — ниже 42 тысяч. Примечательно, что опрошенные мужчины в качестве порога бедности называли большую сумму, чем женщины (в среднем 45 тыс. рублей в месяц против 40 тыс.), указали в РБК.

По словам респондентов, для счастья россиянам в среднем достаточно зарабатывать порядка 250 тыс. рублей в месяц. К богатым опрошенные отнесли соотечественников с ежемесячными доходами в размере более 860 тыс. рублей.

В опросе в период с 1 по 8 октября участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как сообщало ИА Регнум, по данным анализа Росстата, в 2023 году впервые с 2004 года домохозяйства не заявили о нехватке денежных средств на продукты питания. В 2022 году в России было 0,1% таких семей, а 20 лет назад — 4,4%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России в 2024 году уделить особое внимание увеличению реальных доходов граждан, а также дальнейшему снижению уровня бедности и динамике увеличения доходов людей, имеющих невысокий уровень дохода. Глава государства отметил, что рост доходов является очень важным показателем.