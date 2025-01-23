Москва, 23 января, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Уровень бедности в России с 2000 года снизился в 3,6 раза. Об этом 23 января заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он отметил, что уровень бедности в стране в 2000 году составлял 29%. Такое число граждан жили за чертой бедности, пояснил экономист. В первом квартиле 2024 года показатель составил 9,6%, в третьем — уже 8%.

«То есть уровень бедности за 24 года упал в 3,6 раза. Уровень безработицы за этот же период сократился в 4,4 раза», — процитировала Балынина «Газета.Ru».

Экономист назвал этот результат закономерным. К 2030 году уровень бедности должен снизиться как минимум до 7%, а к 2036 году — как минимум до 5%.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в конце марта поручил правительству принять меры по сокращению до 7% уровня бедности к 2030 году. Уровень бедности многодетных семей должен быть снижен до 12% и ниже.

В мае глава государства подписал указ, согласно которому уровень бедности в России к 2030 году должен быть снижен до менее чем 7%, а к 2036 году — до менее чем 5%.