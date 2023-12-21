Москва, 21 декабря, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал ключом к преодолению бедности формирование экономики квалифицированных кадров и хороших зарплат.

Илья Питалев/РИА Новости

«Сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и модернизации действующих предприятий, для создания новых, и хочу это особо отметить, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — указал он.

По словам российского лидера, экономика России должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших, высоких зарплат.

«Именно в этом ключ к повышению доходов граждан, к преодолению проблем бедности», — подчеркнул российский лидер.

Также на заседании он отметил, что ключевым индикатором работы властей является оценка граждан.

Кроме того, Путин призвал расширить национальные цели развития и уточнить планы до 2036 года.

Как передавало ИА Регнум, в июне российский лидер заявлял, что России сейчас важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, снижении неравенства и уровня бедности в стране.