Нью-Йорк, США, 24 декабря, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Развитые страны используют «зелёный переход» и устаревшие нормы Всемирной торговой организации (ВТО) для стимулирования национальных экономик за счёт бедных государств. Такое мнение высказала генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан в интервью британской газете Financial Times.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Многие торговые правила запрещают политику, которую могут использовать развивающиеся страны. А развитые страны имеют больше финансовых возможностей для субсидирования в тех областях, которые благоприятны для окружающей среды», — объяснила Гринспан.

Если раньше развивающиеся страны имели доступ к инвестициям и открытой международной торговле, то сейчас они лишены такой возможности из-за протекционистских мер в богатых странах, а также из-за стремительных технологических изменений, сказала генсек.

Другим сдерживающим фактором являются «зелёные правила», которые запрещают, например, импорт товаров из стран с сокращающимися лесными территориями, а также Парижское соглашение, в рамках которого бедные государства должны платить ту же цену за углеводородный след, что и страны Запада. Гринспан назвала такие требования «слишком карательными и далёкими от справедливости».

Как передавало ИА Регнум, 29 сентября президент России Владимир Путин, выступая на парламентской конференции Россия — Латинская Америка, заявил, что современная финансовая система в мире выстроена таким образом, что обслуживает интересы «золотого миллиарда», при этом развивающиеся государства должны платить «оброк».

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 13 октября 2022 года заявил, что Европа — это сад, а большая часть остального мира — джунгли. По его словам, Европа, созданная как сад, является «лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплочённости».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в сравнении Европы с садом, к которому прибегнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, не хватает некоторых уточнений: например, что сад построен путём ограбления остального мира.