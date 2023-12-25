Кривой Рог, Украина, 25 декабря, 2023, 14:19 — ИА Регнум. На открытии супермаркета в Кривом Роге в Днепропетровской области произошла давка из-за обещанных бесплатных продуктов, сообщило 25 декабря украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

У магазина собралась большая толпа. На опубликованных кадрах видно, что множество людей одновременно пытается пройти в магазин. Среди них много пожилых женщин.

Людям в преддверии открытия супермаркета пообещали бесплатно раздать по килограмму муки и литру масла.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855468" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Давка в супермаркете, Кривой Рог

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря первый замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что на Украину надвигается катастрофа.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор 22 декабря заявил, что из-за конфликта с Россией, спровицированного НАТО, Украина погибла. По его словам, Украина находится в коматозном состоянии.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у Украины нет будущего. У страны нет ни денег, ни своей промышленности, подчеркнул российский лидер.