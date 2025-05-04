Москва, 4 мая, 2025, 14:04 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России зафиксирован наиболее низкий уровень бедности за всю ее новейшую историю. Об этом 4 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю», — заявил он в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагменты из которого были показаны телеканалом «Россия 1».

В начале апреля 2024 года глава государства получил правительству принять меры для сокращения к 2030 году уровня бедности россиян ниже 7%. Он также дал поручение принять меры, обеспечивающие вхождение страны к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности.

Как сообщало ИА Регнум, в мае того же года президент РФ подписал указ, согласно которому уровень бедности в России к 2030 году необходимо снизить до менее чем 7%, а к 2036 году — до менее чем 5%.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 23 января рассказал, что уровень бедности в России с 2000 года снизился в 3,6 раза. Эксперт напомнил, что в 2000-м за чертой бедности жили 29% россиян, в то время как к третьему кварталу 2024 года этот показатель снизился до 8%.