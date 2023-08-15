Поздно вечером 14 августа стало известно о взрыве в Кумторкалинском районе Махачкалы, в здании автосервиса «Нафта» неподалёку от торгового центра. В дальнейшем огонь перекинулся на расположенную рядом автозаправочную станцию. Сообщалось о том, что загорелось не меньше десятка машин.

Муса Салгереев/ТАСС

Уже в первые часы стала поступать информация о пострадавших и погибших. По последним данным, трагедия унесла жизни 35 человек. У поступивших в больницы раненых отмечались ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Следственный комитет РФ/ТАСС

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Для организации помощи пострадавшим в Махачкалу вылетел первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко. Он сообщил, что в республиканской столице находятся 66 пострадавших, в том числе 10 — в тяжёлом состоянии. Для перевозки в клиники Москвы тяжелораненых и пострадавших при пожаре был приведён в готовность самолёт Ил-76 МЧС со специальными медицинскими модулями.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Взрыв резервуаров с топливом на АЗС и последовавший затем пожар повредили 45 строений, в том числе жилые дома. На месте взрыва образовалась огромная воронка.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Инцидент на АЗС в Махачкале мог произойти по вине тех, кто потворствовал халатности, «выдавая различного рода разрешения», заявил глава Дагестана. Как сообщил источник ИА Регнум, предполагаемый владелец заправочной станции Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на АЗС.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Муса Салгереев/ТАСС

Муса Салгереев/ТАСС

По факту происшествия в Кумторкалинском районе Дагестана следственное управление СК по республике возбудило уголовное дело. Идет расследование нарушения требований безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить исполнение законодательства о промышленной и пожарной безопасности на заправочных станциях Дагестана.

Глава республики Меликов объявил 15 августа днём траура в республике. Семьям погибших обещано выделить по 1 млн рублей из резервного фонда региона. Соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.