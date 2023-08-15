Махачкала, 15 августа, 2023, 11:16 — ИА Регнум. МЧС России подтвердило гибель 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба министерства.

РИА Новости

«В Махачкале на месте пожара обнаружены тела ещё пяти человек. Общее количество погибших составило 35 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС продолжают аварийно-спасательные работы.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, после чего произошёл взрыв. В настоящее время устанавливаются причины трагедии. Разбор завалов продолжается, возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 15 августа в Дагестане объявлено днём траура.