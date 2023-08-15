Махачкала, 15 августа, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Предполагаемый владелец загоревшейся в Махачкале АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции, сообщил источник ИА Регнум 15 августа.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Последствия взрыва на АЗС в Махачкале

Установлено, что на принадлежащей предпринимателю Шамхалову автозаправочной станции, расположенной в селе Тарумовка Тарумовского района Республики Дагестан, реализовался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения (лицензии) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Согласно опубликованному решению суда, бизнесмен был оштрафован на 110 тыс. рублей за незаконную продажу 600 т газа.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей в Махачкале при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, произошёл взрыв. Порядка 100 человек пострадали, в больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Одиннадцать пострадавших в тяжёлом состоянии. 35 человек погибли.

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Пожар удалось локализовать в ночь на 15 августа, в тушении были задействованы 80 единиц техники. Причины трагедии устанавливаются, продолжается разбор завалов. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь, семьи погибших получат по 1 млн рублей. 15 августа в Дагестане объявлен днём траура.