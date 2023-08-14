Махачкала, 15 августа, 2023, 02:56 — ИА Регнум. В больницы Махачкалы продолжают доставлять пострадавших при взрыве и последовавшем за ним пожаре на автозаправке.

61.mchs.gov.ru Пожар

Первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко сообщил журналистам, что в медучреждениях Махачкалы находятся 66 пострадавших. При этом десять из них в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, в основном у людей фиксируют ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций.

Под руководством главы Дагестана Сергея Меликова для оказания помощи создан оперативный штаб.

В ночь на 15 августа пожар на автозаправке «Нафта» в Махачкале удалось локализовать на площади 600 кв. метров. В тушении пожара были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. Известно, что сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС. Загорелось несколько машин. Из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения.

Для транспортировки в Москву пострадавших в результате взрывов и пожара в Махачкале используют самолёт Ил-76.