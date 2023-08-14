Махачкала, 14 августа, 2023, 22:19 — ИА Регнум. В здании автосервиса в Махачкале вечером 14 августа произошёл взрыв, сообщили в мэрии города.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«По первичной информации, в Махачкале произошёл взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Все службы экстренного реагирования задействованы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС. Известно о возгорании десяти автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

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Как сообщало ИА Регнум, 14 августа в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО) пострадали семь человек, двое из них погибли. В Няганскую окружную больницу после ЧП доставили четыре человека в тяжёлом состоянии.

12 августа в дагестанском Дербенте в частном доме произошёл взрыв газа. В результате хлопка газовоздушной смеси в доме по улице Шахбазова, 61 выбило стёкла, пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок.