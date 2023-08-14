Махачкала, 15 августа, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Для транспортировки в Москву пострадавших в результате взрывы и пожара в Махачкале используют самолёт Ил-76, сообщили 15 августа в МЧС России.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«В готовность приведён самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями, которые предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате ЧС», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Не имеющие аналогов в мире модули российской разработки также предназначены для интенсивной терапии и искусственной вентиляции лёгких. На борту самолёта находятся врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, в Махачкале место изначального взрыва на АЗС находилось напротив заправки, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Эвакуация пострадавших в медучреждения практически завершена. В основном у людей фиксируются ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций. Инцидент произошёл вечером 14 августа. Всего пострадали более 60 человек, из них 12 погибших.

В махачкалинском автосервисе взорвались две из восьми цистерн, сохранялся большой риск повторных возгораний.

Локализовать пожар на автозаправке «Нафта» в Махачкале удалось в ночь на 15 августа. Площадь возгорания составила 600 кв. метров. К тушению пожара привлекались 260 человек и 80 единиц техники.