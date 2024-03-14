Материалы с тегом «Пожары»
Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве выросла до 150 кв. м
Площадь пожара на строительном рынке в Новой Москве выросла в три раза, до 150 кв. м, сообщил 14 марта источник ИА Регнум. На рынке загорелись три торговых павильона в одном из ангаров. Существует риск распространения огня на соседние ангары. На месте происшествия работают пожарные. Все...
14 марта 2024
Строительный рынок загорелся на юго-западе Москвы
На территории рынка «СтройМастер» в посёлке Мосрентген в Москве возник пожар, сообщает источник ИА Регнум. По его данным, загорелись три торговых павильона в одном из ангаров. Площадь пожара составляет 50 кв. м., есть риск распространения огня на соседние ангары. На месте уже работают пожарные...
14 марта 2024
Новостройка в Твери за минуты превратилась в факел
В Твери произошёл пожар в строящемся многоэтажном доме, новостройка за считанные минуты превратилась в факел. Об этом 14 марта сообщил Telegram-канал «112. Отмечается, что на недостроенной многоэтажке на Бурашевском шоссе вспыхнул утеплитель. Огонь быстро охватил всю поверхность стены. По...
14 марта 2024
В центре Ярославля загорелся многоквартирный жилой дом
В центре Ярославля загорелся многоквартирный жилой дом, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Отмечается, что сообщение о загорании кровли дома на проспекте Ленина, 18/50 поступило в 11:27. К тушению привлечены 76...
14 марта 2024
Умер пострадавший при аварии сотрудник Шагонарской ТЭЦ в Тыве
Сотрудник Шагонарской ТЭЦ в Тыве, пострадавший в результате ЧП со взрывом угольной пыли, умер в больнице. Об этом глава республики Владислав Ховалыг сообщил 14 марта в Telegram-канале. Слесарь по ремонту и обслуживанию котельного оборудования Мерген Сарыг-оол тяжелее всех пострадал при аварии на...
14 марта 2024
Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировали
Спасатели ликвидировали возгорание на Рязанском нефтезаводе, сообщил 13 марта глава региона Павел Малков. «Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировано», — написал он в Telegram-канале. По его словам, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь, жизни людей...
13 марта 2024
В Рязани потушили открытый огонь на нефтеперерабатывающем заводе
На нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить отрытый огонь на обеих горящих ёмкостях с сырой нефтью. Об этом 13 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. «Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175...
13 марта 2024
Два человека пострадали при пожаре на нефтезаводе под Рязанью
В результате пожара на нефтезаводе в Рязанской области пострадали два человека, сообщили 13 марта ТАСС в приёмном отделении больницы скорой медицинской помощи Рязани. По данным источника, пациенты попали к ним в состоянии средней степени тяжести, их поместили в отделение травматологии. Как...
13 марта 2024
Пожар произошёл на нефтезаводе в Рязани
В Рязани из-за удара беспилотника произошёл пожар не нефтезаводе, сообщил 13 марта глава региона Павел Малков. «Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА», — написал он в Telegram-канале. По его словам, в результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Как...
13 марта 2024
Палаточный лагерь для украинских беженцев загорелся в Берлине
В Берлине произошёл пожар в палаточном лагере для украинских беженцев. Об этом 12 марта сообщила газета Berliner Zeitung. Отмечается, что огонь охватил три палатки в лагере, расположенном на территории бывшего аэропорта Берлин-Тегель. Тёмное облако дыма видно на значительном расстоянии от места...
новость часа
12 марта 2024
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области потушили
Спасатели ликвидировали пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промышленной зоне в Нижегородской области, сообщил 12 марта глава региона Глеб Никитин. «Возгорание ликвидировали», — написал он в Telegram-канале. По данным Роспотребнадзора, в воздухе в зоне жилой застройки превышений ПДК...
12 марта 2024
Открытое горение ликвидировано на объекте ТЭК в Нижегородской области
Открытый огонь потушили на объекте ТЭК в Кстовской промышленной зоне в Нижегородской области. Об этом сообщили 12 марта журналистам в пресс-службе правительства региона. «В 10:57 мск ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются», — говорится в...
12 марта 2024
В Нижегородской области локализовали пожар на объекте ТЭК
Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области достаточно. По оперативной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале. «Работают специалисты регионального...
12 марта 2024
Появилось фото с места пожара в промзоне Нижегородской области
Появились фотографии с места пожара на установке по переработке нефти в Кстовской промышленной зоне Нижегородской области, кадры опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах виден пожар, в небо поднимается чёрное плотное облако дыма. Каких-либо взрывов на видео не слышно. Как передавало ИА Регнум, в...
новость часа
12 марта 2024
Площадь пожара на нефтебазе в Орле после атаки БПЛА составила 100 кв. м
Площадь пожара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, атакованного украинским беспилотником, составляет 100 кв. м. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе правительства Орловской области. «По информации ГУ МЧС по Орловской области, на объекте работают специальные службы в целях...
12 марта 2024
БПЛА атаковали объект ТЭК в Нижегородской области
Утром 12 марта беспилотники ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар. «Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы...
12 марта 2024
В Ленинградской области мужчина убил родителей, сжёг дом и покончил с собой
Тела пожилых супругов и их сына обнаружены в сгоревшем доме в Выборгском районе Ленинградской области. Предположительно, сын убил родителей, поджёг дом и покончил с собой, сообщает 11 марта портал 47news. Сведения о пожаре в поселении Красносельское поступили в экстренные службы около 07:30 мск. По...
11 марта 2024
В Москве при пожаре погибла семья медиков с ребёнком
Частный дом в поселении Новофёдоровское Троицкого административного округа Москвы, где при пожаре погибла семья медиков с шестилетним ребёнком, загорелся из-за электрического котла. Об этом сообщает MSK1.RU в Telegram-канале. «Двухэтажный дом вспыхнул из-за электрического котла. Семья даже не...
11 марта 2024
Три человека погибли в результате пожара на юго-западе Москвы
Пожар вспыхнул в коттеджном посёлке Новофёдоровское Троицкого административного округа Москвы, в результате погибли три человека. Об этом сообщает 11 марта пресс-центр МЧС России. В Новофёдоровском загорелся деревянный двухэтажный частный дом, площадь возгорания составила около 100 квадратных...
11 марта 2024
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в ангаре
Открытое горение ликвидировано в ангаре в Московском районе Ленинградской области. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, в ликвидации пожара принимали участие 75 человек и 21 единица техники. Тушение осложнялось...
11 марта 2024