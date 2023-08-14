Махачкала, 14 августа, 2023, 22:28 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате взрыва в автосервисе в Махачкале есть погибшие.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации РИА Новости, при взрыве погибли три человека, десять человек получили травмы. Об этом изданию сообщили в городской администрации.

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В региональном ГУ МЧС уточнили, что в Махачкале горит АЗС «Нафта». В ведомстве также подтвердили информацию о пострадавших, не уточняя их количество.

Как сообщало ИА Регнум, в здании автосервиса в Махачкале вечером 14 августа произошёл взрыв в районе торгового центра «Глобус». Все службы экстренного реагирования задействованы.

Известно, что сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС. Загорелось десять машин.