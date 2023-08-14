При взрыве в автосервисе Махачкалы есть погибшие и пострадавшие
При взрыве в автосервисе Махачкалы есть погибшие и пострадавшие
Махачкала, 14 августа, 2023, 22:28 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате взрыва в автосервисе в Махачкале есть погибшие.
Иван Шилов ИА REGNUM
По информации РИА Новости, при взрыве погибли три человека, десять человек получили травмы. Об этом изданию сообщили в городской администрации.
В региональном ГУ МЧС уточнили, что в Махачкале горит АЗС «Нафта». В ведомстве также подтвердили информацию о пострадавших, не уточняя их количество.
Как сообщало ИА Регнум, в здании автосервиса в Махачкале вечером 14 августа произошёл взрыв в районе торгового центра «Глобус». Все службы экстренного реагирования задействованы.
Известно, что сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС. Загорелось десять машин.