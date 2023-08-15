Махачкала, 15 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. В Сети появилось видео разрушений на месте взрыва резервуаров с топливом на автозаправочной станции в Махачкале.

Кадр из видео

Так, на видеокадрах видна огромная воронка, образовавшаяся от мощного взрыва, «скелет» сгоревшего здания АЗС, а также искорёженные авто и груды металла обрушившихся конструкций.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, после чего произошёл взрыв. В результате ЧП 35 человек погибли, более 80 пострадали.

В настоящее время устанавливаются причины трагедии. Разбор завалов продолжается, возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что в настоящее время врачи, психологи и другие специалисты принимают все необходимые меры, будут решены и социальные вопросы, своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи. По его решению 15 августа в республике объявлен день траура.