На месте взрыва на АЗС в Махачкале образовалась огромная воронка
Махачкала, 15 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. В Сети появилось видео разрушений на месте взрыва резервуаров с топливом на автозаправочной станции в Махачкале.
Так, на видеокадрах видна огромная воронка, образовавшаяся от мощного взрыва, «скелет» сгоревшего здания АЗС, а также искорёженные авто и груды металла обрушившихся конструкций.
Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, после чего произошёл взрыв. В результате ЧП 35 человек погибли, более 80 пострадали.
В настоящее время устанавливаются причины трагедии. Разбор завалов продолжается, возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что в настоящее время врачи, психологи и другие специалисты принимают все необходимые меры, будут решены и социальные вопросы, своевременно даны все необходимые поручения по оказанию всесторонней помощи. По его решению 15 августа в республике объявлен день траура.