Махачкала, 15 августа, 2023, 07:54 — ИА Регнум. По решению главы Дагестана Сергея Меликова 15 августа в республике объявлен день траура. О подписании соответствующего указа сообщили в администрации руководства региона.

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«В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи», — говорится в официальном сообщении.

По уточнённым данным, в результате взрыва автозаправочной станции возле населённого пункта Новокули погибли 27 человек, 102 числятся пострадавшими.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа в Махачкалу вылетел самолёт МЧС России для транспортировки в Москву пострадавших в результате пожара на АЗС. На борту самолёта установлены медицинские модули для эвакуации пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В полете пациентов будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.