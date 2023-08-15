Махачкала, 15 августа, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Взрыв на автозаправочной станции в Махачкале мог произойти по вине тех, кто потворствовал халатности, выдавая различные разрешения, заявил 15 августа глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.

Муса Салгереев/ТАСС

«Я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, «зелёнки», — сказал он.

Глава республики пообещал, что в регионе будет организована работа по контролю «за всеми этими безобразиями, которые привели не только к сегодняшней трагедии, но и к взрыву газовоздушной смеси в частном доме в Дербенте, которые вывели из строя трансформатор в том же Дербенте, которые привели к взрыву трансформаторов в Махачкале».

Как сообщил ранее источник ИА Регнум, предполагаемый владелец загоревшейся в Махачкале АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции.

Установлено, что на принадлежащей предпринимателю Шамхалову автозаправочной станции, расположенной в селе Тарумовка Тарумовского района, реализовался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Согласно опубликованному решению суда, бизнесмен был оштрафован на 110 тыс. рублей за незаконную продажу 600 тонн газа.

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ЧП в Дагестане произошло 14 августа. В здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, после чего произошёл взрыв. В результате ЧП 35 человек погибли, более 80 пострадали. В настоящее время устанавливаются причины трагедии. Разбор завалов продолжается, возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.