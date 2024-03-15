Материалы с тегом «Взрыв»
На Украине сообщили о серии взрывов в Киеве
В столице Украины ночью 15 марта были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Киеве раздаются звуки взрывов», — процитировал телеканал корреспондентов. В окрестностях украинской столицы работает ПВО, отметили журналисты. Согласно данным онлайн-карты украинского...
15 марта 2024
После взрыва в жилом доме в Тбилиси эвакуировали 93 семьи
Утром 14 марта в многоквартирном жилом доме на Самтредской улице в Тбилиси произошёл мощный взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила мэрия города. Жильцов эвакуируют из здания, им предоставлено временное жильё, отметила мэрия. «В Дидубийском районе на...
14 марта 2024
Умер пострадавший при аварии сотрудник Шагонарской ТЭЦ в Тыве
Сотрудник Шагонарской ТЭЦ в Тыве, пострадавший в результате ЧП со взрывом угольной пыли, умер в больнице. Об этом глава республики Владислав Ховалыг сообщил 14 марта в Telegram-канале. Слесарь по ремонту и обслуживанию котельного оборудования Мерген Сарыг-оол тяжелее всех пострадал при аварии на...
14 марта 2024
В США во время учений произошёл взрыв в центре ФБР
Минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре штата Калифорния, сообщил портал KTLA. «Взрыв произошёл, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с сапёрами. Пострадали как минимум 16 человек», — уточнили авторы. Инцидент случился в учебном...
14 марта 2024
На Украине прогремел взрыв в Сумах
В городе Сумы на Украине ночью 13 марта были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Сумах слышны звуки взрыва, звучит воздушная тревога», — написало издание. Также воздушная тревога объявлена в Сумской области. Как сообщало ИА Регнум, власти Воронежской области...
13 марта 2024
В Киеве раздался сильный взрыв
В столице Украины около полуночи 11 марта прогремел сильный взрыв. Об этом сообщило киевское интернет-издание «Страна. ua». «Сообщают о взрыве на левом берегу Киева», — уточнили авторы. По их данным, тревога в Киеве не объявлялась. Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 11 марта серия взрывов...
12 марта 2024
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
На Украине взрывы прогремели в Одессе. Об этом написало издание «Зеркало недели», ссылаясь на сообщения местных пабликов. Официальные комментарии от местных властей об инцидентах не поступали. Отмечается, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным онлайн-карты...
11 марта 2024
В Харькове бесследно исчез генерал ВСУ после призыва спрятаться в укрытии
Украинский генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник бесследно исчез после призыва прятаться в укрытии на фоне сигнала воздушной тревоги. Об этом 10 марта сообщает «РИА Новости». Генерал юстиции Сергей Мельник с позывным Марсель очень активно вёл свой Telegram-канал, публикуя...
10 марта 2024
Взрывы прогремели в Одессе, Николаевской и Харьковской областях Украины
Взрывы прогремели в Одессе, Харькове и в Николаевской области Украины на фоне действующего режима воздушной тревоги. Об этом 10 марта сообщило украинское издание «Зеркало недели». Уточняется, что серия взрывов прогремела в Одессе, в Харьковской области, а также сообщается о взрыве в Снигиревке...
10 марта 2024
Над российскими территориями уничтожены 47 дронов — 745-й день СВО
Наступивший, 745-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированной атаке российских территорий украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолётного типа. О том, что в ночь на 9 марта дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 47 БПЛА...
9 марта 2024
Шесть человек подорвались на мине при сборе трюфелей в Сирии
При взрыве мины в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли шесть грибников, направлявшихся в пустыню для сбора трюфелей, сообщила радиостанция Sham FM. «Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша», — сообщили...
9 марта 2024
В Тыве прибывший в отпуск боец СВО помог в ликвидации аварии на ТЭЦ
Находящийся в Тыве в отпуске боец СВО одним из первых приступил к ликвидации аварии на Шагонарской ТЭЦ, сообщил 9 марта глава региона Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале. Он рассказал, как познакомился с бойцом СВО, инспектируя работы на ТЭЦ, где 6 марта произошла авария. Военный участвует в...
9 марта 2024
На Украине сообщили о повреждении промпредприятия в Кривом Роге
В городе Кривой Рог в Днепропетровской области промышленное предприятие получило повреждение, сообщил 9 марта глава городского совета обороны Александр Вилкул в Telegram-канале. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар. Информацию о пожаре подтвердил глава Днепропетровского областного совета...
9 марта 2024
В ВСУ заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области
Объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов. С таким утверждением 8 марта выступила начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире украинского телемарафона. По её словам, в ночь на...
8 марта 2024
Сильный взрыв прогремел рядом с АЗС в греческом Пирее
В городе Пирей в Греции 8 марта прогремел сильный взрыв, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. ЧП произошло на парковке рядом с автозаправочной станцией, которая находится на перекрестке улиц Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора. Как сообщили правоохранители, никто в результате взрыва не...
8 марта 2024
В Шагонаре в Тыве запустили три мобильные котельные после взрыва на ТЭЦ
В городе Шагонаре в Республике Тыва запустили три мобильные котельные для восстановления теплоснабжения после взрыва и пожара в котельной местной ТЭЦ. Об этом утром 8 марта сообщил глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале. «Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю...
8 марта 2024
В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Одессе на фоне сигнала воздушной тревоги. Об этом 8 марта сообщает украинское издание «Страна. ua». Уточняется, что в городе слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны. По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации...
8 марта 2024
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке
В Макеевке в ДНР мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате детонации взрывоопасного предмета, сообщил 7 марта глава города Владислав Ключаров в Telegram-канале. «Вчера, 6 марта, в Кировском районе парень 2006 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного...
7 марта 2024
Взрыв в Одессе прогремел в 500 м от кортежа Зеленского, сообщили СМИ
Взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от кортежа лидера киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, прибывшего с визитом на Украину. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN. «Колонна, которая везла лидеров с визитом в город, ощутила на себе...
7 марта 2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Тыве
Восемь пострадавших в результате аварии на ТЭЦ в городе Шагонаре (Тыва) доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу, состояние двоих крайне тяжёлое, сообщил 7 марта журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. «Двое из них по-прежнему в крайне тяжёлом, шесть — в тяжёлом...
7 марта 2024