Махачкала, 15 августа, 2023, 08:02 — ИА Регнум. В Республике Дагестан из резервного фонда семьям погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выделят материальную помощь в размере 1 млн рублей, сообщили 15 августа в администрации главы региона.

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О решении оказать материальную помощь объявил на заседании оперативного штаба глава республики Сергей Меликов.

Получившие тяжкий вред здоровью получат 400 тыс. рублей, лёгкий вред здоровью — 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа указом главы Дагестана Сергея Меликова в республике объявлен днём траура. Будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

По уточнённым данным, вечером 14 августа в результате взрыва автозаправочной станции возле населённого пункта Новокули погибли 27 человек, 102 числятся пострадавшими.