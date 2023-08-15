Москва, 15 августа, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане, сообщили 15 августа в пресс-службе Кремля.

МЧС России/ТАСС

«Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане», — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве.

Как сообщало ИА Регнум, в Махачкале вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание и последующий хлопок.

В результате пожара на автозаправке погибли, по последним данным, 30 человек, ещё 80 пострадали. Возбуждено уголовное дело. 15 августа в республике объявлен день траура.