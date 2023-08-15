В Махачкале повреждено более 40 строений из-за взрыва на АЗС
Махачкала, 15 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Взрыв на автозаправочной станции в Махачкале и последовавший пожар повредили 45 строений, в том числе жилые дома. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что взрывом повреждено 40 частных домов и гостиница, уничтожен автосервис и сама станция.
Как заявили в минстрое Дагестана, после разрушительного сформирована комиссия для принятия оперативных мер по оценке ущерба, нанесённого близлежащим домам. Для этого привлечено 20 специалистов, задача которых — оценить степень ущерба и определить шаги для проведения восстановительных работ.
Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание. Пожар перекинулся на АЗС, после чего произошёл взрыв. В результате ЧП 35 человек погибли, более 80 пострадали.
Источник ИА Регнум 15 августа сообщил, что предполагаемый владелец загоревшейся в Махачкале АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции. Установлено, что на принадлежащей ему станции в селе Тарумовка реализовывался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения (лицензии). Бизнесмен был оштрафован на 110 тыс. рублей за незаконную продажу 600 т газа.