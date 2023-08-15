Махачкала, 15 августа, 2023, 03:34 — ИА Регнум. По факту происшествия в Кумторкалинском районе Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили 15 августа в следственном управлении СК РФ по региону.

Sledcom.ru Следователь

«По версии следствия, 14 августа примерно в 21:50 мск в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе, при производстве работ по техническому обслуживанию автомобилей, произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания и автомобили», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также виновные лица.

Как сообщало ИА Регнум, в медучреждениях Махачкалы находятся 66 пострадавших при взрыве и последовавшим за ним пожаре на автозаправке. При этом десять из них в тяжёлом состоянии. В большинстве случаев у людей фиксируют ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций. Пострадавших самолётом Ил-76 МЧС России доставят в московские больницы.

Пожар на автозаправке «Нафта» в Махачкале удалось локализовать на площади 600 кв. метров в ночь на 15 августа. В тушении пожара были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

Сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС. Загорелось несколько машин. Из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения.