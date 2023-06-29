Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Заказчиков покушения на Прилепина пока не установили
Следователь по делу о покушении на писателя Захара Прилепина сообщил, что пока не удалось установить заказчика атаки, и призвал сделать заседание суда закрытым. Об этом 29 июня сообщило РИА Новости. «Заказчики пока не установлены, как и в полном объёме орудие преступления», — сообщил на заседании...
29 июня 2023
Сбежавшая из РФ поэтесса рассказала, как отмечала покушение на Прилепина
«Бокалом пивка» отметила покушение на писателя Захара Прилепина его коллега, русофоб и мать троих детей Вера Полозкова. Об этом она заявила в интервью Михаилу Козыреву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Сбежавшая за границу поэтесса рассказала, что отмечала покушение на...
20 июня 2023
Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован 6 июня на сайте Кремля. Также глава государства наградил погибшего помощника писателя Александра Шубина. Орден Мужества ему присвоен посмертно. 6 мая на Захара Прилепина было...
6 июня 2023
Нижегородский губернатор: Прилепину предстоит заново научиться ходить
Писателю Захару Прилепину после всех операций нужно будет заново учиться ходить, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — говорится в сообщении...
2 июня 2023
Захар Прилепин впервые рассказал о деталях покушения
Переживший 6 мая покушение Захар Прилепин перенёс четыре сложнейших операции. О деталях покушения и здоровье писатель рассказал корреспонденту «МК». По его словам, самочувствие зависит от того, как срастаются многочисленные переломы и разрывы. Сейчас писатель заново учится ходить. Врачи говорят ему...
29 мая 2023
Захар Прилепин рассказал о своём самочувствии
Минимум четыре операции перенёс писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. «У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяжённостью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12», —...
27 мая 2023
Никитин: прогнозов по дате выписки Прилепина пока нет
Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, всё под контролем, врачи справляются, сообщил 23 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, писатель бодр «настолько, насколько это возможно после таких травм». «Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно...
23 мая 2023
Пострадавший при покушении Прилепин начал проходить реабилитацию
Писатель Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба писателя. «Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», — говорится в сообщении. Также в...
21 мая 2023
Захару Прилепину провели третью операцию
Писатель Захар Прилепин перенёс очередную операцию, которая прошла в штатном режиме. Об этом 19 мая сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Захару Прилепину сегодня провели очередную операцию. Врачи надеются, что она станет финальным серьёзным оперативным вмешательством. Всё штатно...
19 мая 2023
Пострадавшему при взрыве Прилепину проведут ещё одну операцию
Состояние пострадавшего при покушении писателя и политика Захара Прилепина сохраняется стабильным, но ему может потребоваться новая операция. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе писателя. «Рассматривается вопрос о возможном ещё одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления»...
17 мая 2023
В пресс-службе Прилепина рассказали о состоянии здоровья писателя
Состояние пострадавшего при взрыве Захара Прилепина остаётся стабильным. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба писателя. «Нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских...
15 мая 2023
Сослуживец Прилепина Завдовеев сообщил, что писатель пошёл на поправку
Писатель Захар Прилепин, пострадавший в результате покушения, чувствует себя стабильно и постепенно выздоравливает. Об этом сослуживец Прилепина Сергей Завдовеев сообщил 10 мая телеканалу «Звезда». Он отказался что-либо говорить о покушении, сославшись на тайну следствия. «Но чувствует Захар себя...
10 мая 2023
Нижегородский губернатор Никитин записал видео с Прилепиным в больнице
Писатель Захар Прилепин, пострадавший в результате покушения, чувствует себя хорошо. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил 9 мая в своём Telegram-канале. Врачи отмечают, что процесс выздоровления у Прилепина проходит штатно, всё необходимое для лечения есть, отметил...
9 мая 2023
Мурашко рассказал о состоянии Прилепина
Пострадавший при взрыве автомобиля писатель и политик Захар Прилепин получает всю необходимую медицинскую помощь. Об этом 9 мая сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Все нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», — приводит его слова РИА Новости. Как передавало ИА...
9 мая 2023
Захар Прилепин рассказал, что получал угрозы с 2017 года
Писателя и политика Захара Прилепина с 2017 года предупреждали об угрозе терактов в его отношении со стороны украинских диверсантов, несколько попыток покушений были предотвращены, рассказал Прилепин 8 мая. «Последний раз было предупреждение от наших спецслужб накануне выезда из ЛНР — я действующий...
8 мая 2023
Пресс-служба: Захар Прилепин находится в больнице, его состояние стабильное
Писатель Захар Прилепин на данный момент находится в больнице. Об этом 8 мая сообщила его пресс-служба. «На данный момент Захар Прилепин находится в больнице, состояние его стабильное», — отметили в пресс-службе РИА Новости. Как сообщало ИА REGNUM, покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в...
8 мая 2023
Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина
Суд по ходатайству Следственного комитета арестовал на два месяца Александра Пермякова, обвинённого по делу о теракте против писателя и политика Захара Прилепина, сообщили 8 мая в Генеральной прокуратуре. «С учетом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля, в...
8 мая 2023
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение
Подозреваемому в попытке убийства писателя Захара Прилепина Александру Пермякову предъявлено обвинение в терроризме, следствие ходатайствует о его аресте. Об этом 8 мая сообщает Следственный комитет РФ. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела Пермякову предъявлено обвинение в...
8 мая 2023
Прилепин впервые вышел на связь после совершённого против него теракта
Писатель Захар Прилепин сообщил 7 мая в своём Telegram-канале, что при взрыве получил перелом обеих ног, один перелом открытый. По его словам, он находился за рулём машины, которую взорвали 6 мая в Нижегородской области. «Потерял сознание на три минуты, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу...
7 мая 2023
Очевидец покушения на Прилепина рассказал подробности теракта
Жители посёлка Пионерский первыми пришли на помощь после подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина, случившегося утром 6 мая. Как сообщил Telegram-канал «112», быстрее других на месте взрыва оказались местные рыбак и медсестра. Мужчина рассказал, что взрывную волну почувствовали все рыбаки на...
7 мая 2023