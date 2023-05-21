Нижний Новгород, 21 мая, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Писатель Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба писателя.

«Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе рассказали, что планируется расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста лечебной физкультуры.

По полученной информации, состояние Прилепина стабильное, по рекомендации врачей писатель пребывает в палате интенсивной терапии.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Захар Прилепин перенёс третью операцию, которая прошла в штатном режиме. «Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона рассказал, что операцию выполнили команда врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики.

Российский писатель после восстановления, которое займёт минимум полгода, намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции.

Автомобиль с Прилепиным 6 мая подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское в Нижегородской области. Писатель получил переломы ног, на вертолёте его доставили в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.