Семёнов, Нижегородская область, 9 мая, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Уроженец Украины Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, проведёт два месяца в СИЗО. Такое решение вынес суд, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

Следственный комитет предъявил Пермякову обвинение по статьям о теракте и незаконном обращении с взрывными устройствами (ст. 205 и 222.1 УК РФ). По версии следствия, 6 мая в посёлке Пионерское Нижегородской области обвиняемый подорвал автомобиль, в котором находились Прилепин и его охранник.

«С учётом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в совершении подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате подрыва автомобиля погиб водитель и охранник Прилепина, 27-летний Александр Шубин. Сам писатель получил переломы обеих ног, в том числе открытый, и другие травмы. Его доставили в больницу на вертолёте. Медики оценивают состояние Прилепина как стабильное, он получает всю необходимую помощь.

Пермякова, ранее судимого за групповой разбой, задержали после взрыва по горячим следам. Он признался, что работал на украинские спецслужбы и дистанционно подорвал бомбу под автомобилем Audi Q7 Прилепина. В МВД заявили, что разыскивают возможных соучастников преступления. В Московском регионе выявлена квартира, где предположительно было собрано взрывное устройство.