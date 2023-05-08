Нижний Новгород, 8 мая, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Писателя и политика Захара Прилепина с 2017 года предупреждали об угрозе терактов в его отношении со стороны украинских диверсантов, несколько попыток покушений были предотвращены, рассказал Прилепин 8 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Последний раз было предупреждение от наших спецслужб накануне выезда из ЛНР — я действующий офицер Росгвардии. Они предупредили, что в городе работают несколько групп по мне, и просили быть аккуратнее. Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно», — рассказал Прилепин «Нижегородской правде».

Ранее пресс-секретарь писателя сообщила журналистам, что Прилепин по-прежнему находится в больнице. Его состояние стабильно.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник писателя Александр Шубин. Прилепин, находившийся за рулём, был госпитализирован в тяжёлом состоянии с переломами обеих ног и другими повреждениями. Ещё одной жертвой теракта могла стать дочь Прилепина, вышедшая из автомобиля за несколько минут до взрыва.

По подозрения в совершении данного преступления был задержан 29-летний гражданин Украины Александр Пермяков. На допросе он заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины, которыми он был завербован в 2018 году и от которых в 2022-м получил задание убить Прилепина. Пермяков заявил, что сожалеет о содеянном. Суд по запросу обвинения арестовал его на два месяца.

В МИД России, комментируя теракт, отметили, что ответственность за него несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, прежде всего из Вашингтона. Первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что с получившими пожизненные сроки за терроризм в тюрьмах иногда происходят «несчастные случаи».