Нижний Новгород, 15 мая, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Состояние пострадавшего при взрыве Захара Прилепина остаётся стабильным. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба писателя.

Алексей Майшев/РИА Новости Захар Прилепин

«Нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров о дальнейшей тактике лечения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, российский писатель Захар Прилепин после восстановления, которое займёт минимум полгода, намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции.

Автомобиль с Прилепиным 6 мая подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское в Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.