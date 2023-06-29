Москва, 29 июня, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Следователь по делу о покушении на писателя Захара Прилепина сообщил, что пока не удалось установить заказчика атаки, и призвал сделать заседание суда закрытым. Об этом 29 июня сообщило РИА Новости.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Заказчики пока не установлены, как и в полном объёме орудие преступления», — сообщил на заседании следователь.

Суд согласился с этими доводами и удовлетворил ходатайство. Представителям СМИ и слушателям предложили покинуть зал заседаний.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Прилепина и его погибшего соратника Александра Шубина орденами Мужества.

6 мая 2023 года машина, в которой находился Захар Прилепин, была взорвана под Нижним Новгородом. Он получил тяжелые ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте. Предположительно восстановление писателя займет минимум полгода. По рекомендации врачей он пребывает в палате интенсивной терапии.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Прилепину после перенесённых операций Читайте также: предстоит заново учиться ходить. Глава региона также сообщил, что настрой у писателя боевой.

Подозреваемого в покушении задержали по горячим следам. Известно, что 30-летний мужчина родом с Украины и получил гражданство России недавно. Местные жители видели его в районе места преступления на протяжении двух дней.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина координировали США. МИД заявил, что в покушении на Прилепина и убийстве Шубина виновны Украина и США.