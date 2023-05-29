Москва, 29 мая, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Переживший 6 мая покушение Захар Прилепин перенёс четыре сложнейших операции. О деталях покушения и здоровье писатель рассказал корреспонденту «МК».

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

По его словам, самочувствие зависит от того, как срастаются многочисленные переломы и разрывы. Сейчас писатель заново учится ходить. Врачи говорят ему, что нужно запастись терпением.

Прилепин также рассказал о последних часах перед покушением. К нему домой подъехал сослуживец Александр Шубин и сказал, что машины проверены, заправлены и можно ехать.

За неделю до этого они вместе вернулись по ротации в отпуск из зоны СВО, где служили в Росгвардии в составе батальона «Оплот». У Прилепина был контракт на год, и он собирался его еще продлить на полгода. А у Шубина контракт на полгода, он заканчивался через два месяца, но он также собирался его продлить.

«Я ничего не услышал: ни взрыва, ни хлопка», — сказал Прилепин.

От добавил, что очнулся и понял, что машина перевернута.

Писатель также рассказал, что листал украинский YouTube и нашёл там сразу два недавних, еще до покушения, рейтинга. Один был на военных, которых надо ликвидировать. Прилепин там занимал пятое место. А второй — на «пропагандистов», там он занимал четвертое место. Первые три места заняли: Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Ольга Скабеева, а пятое — Евгений Попов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машина, в которой находился Захар Прилепен, была взорвана под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте. Предположительно, восстановление писателя займет минимум полгода. По рекомендации врачей он пребывает в палате интенсивной терапии.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина координировали США. МИД заявил, что в покушении на Прилепина и убийстве Шубина виновны Украина и США.