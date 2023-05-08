Нижний Новгород, 8 мая, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Суд по ходатайству Следственного комитета арестовал на два месяца Александра Пермякова, обвинённого по делу о теракте против писателя и политика Захара Прилепина, сообщили 8 мая в Генеральной прокуратуре.

Кадр из видео Суд арестовал на два месяца Александра Пермякова

«С учетом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Нижегородской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, он обвиняется по статье 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку) и статье 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка взрывчатых веществ, совершенное организованной группой), напомнили в ведомстве.

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Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник писателя Александр Шубин. Прилепин, в момент взрыва находившийся за рулём, был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее он сообщил, что получил перелом обеих ног. Ещё одной жертвой теракта могла стать дочь Прилепина, которую он высадил из машины за несколько минут до взрыва.

Задержанный Пермяков на допросе заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины. Он рассказал, что был завербован в 2018 году, а в 2022-м получил задание убить Захара Прилепина. Способом совершения убийства был выбран дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами. Пермяков заявил, что сожалеет о содеянном.

В МИД России, комментируя теракт, отметили, что ответственность за него несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, прежде всего США. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что с получившими пожизненные сроки за терроризм в тюрьмах иногда происходят «несчастные случаи».