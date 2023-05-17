Andreyev Vladimir/URA. RU/TASS Писатель Захар Прилепин

Состояние пострадавшего при покушении писателя и политика Захара Прилепина сохраняется стабильным, но ему может потребоваться новая операция. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе писателя.

«Рассматривается вопрос о возможном ещё одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления», — сообщили представители Прилепина.

По данным пресс-службы, политик находится в отделении интенсивной терапии, врачи продолжают наблюдение за его состоянием здоровья, проводят диагностику.

Ранее Прилепин сообщил, что после выздоровления собирается вернуться на фронт. Медики прогнозируют, что на восстановление может уйти полгода.

Автомобиль с Прилепиным 6 мая подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерском в Нижегородской области. Писатель получил переломы ног и был на вертолёте доставлен в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.

По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый Александр Пермяков. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему предъявили обвинение в терроризме.

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что следователи устанавливают сообщников задержанного По его данным, покушение спланировали украинские спецслужбы.