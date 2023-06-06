Москва, 6 июня, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован 6 июня на сайте Кремля. Также глава государства наградил погибшего помощника писателя Александра Шубина. Орден Мужества ему присвоен посмертно.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Захар Прилепин

6 мая на Захара Прилепина было совершено покушение. По данным следствия, завербованный украинскими спецслужбами мужчина совершил подрыв автомобиля, в котором находился писатель и его помощник Александр Шубин. Последний погибь на месте.

Сам Прилепин перенёс четыре сложнейшие операции. В конце мая писатель рассказал, что заново учится ходить. Врачи говорят, что нужно запастись терпением. Он также рассказал о последних часах перед покушением.

19 мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что убийства публициста Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина осуществили украинские власти под руководством США. МИД России указал, что Киев перешёл к террористическим методам и открыто угрожает мирным гражданам России.

При этом глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов несколько раз в интервью западным СМИ намекнул на причастность Киева к покушениям и убийствам россиян и пообещал продолжить террористическую деятельность.