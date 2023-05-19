Нижний Новгород, 19 мая, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Писатель Захар Прилепин перенёс очередную операцию, которая прошла в штатном режиме. Об этом 19 мая сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Захару Прилепину сегодня провели очередную операцию. Врачи надеются, что она станет финальным серьёзным оперативным вмешательством. Всё штатно. Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании», — написал Никитин в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что операцию выполнили команда врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики.

Как сообщало ИА Регнум, российский писатель Захар Прилепин после восстановления, которое займёт минимум полгода, намерен вернуться в зону проведения специальной военной операции.

Автомобиль с Прилепиным 6 мая подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское в Нижегородской области. Писатель получил переломы ног, на вертолёте его доставили в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.