Никитин: прогнозов по дате выписки Прилепина пока нет
Глава Нижегородской области Никитин заявил, что прогнозов по выписке Прилепина пока нет
Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, всё под контролем, врачи справляются, сообщил 23 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, писатель бодр «настолько, насколько это возможно после таких травм».
«Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Всё под контролем, врачи справляются», — сказал Никитин журналистам на полях российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.
Как сообщало ИА Регнум, автомобиль с Захаром Прилепиным 6 мая подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское в Нижегородской области. Писатель получил переломы ног, на вертолёте его доставили в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб. Сейчас Прилепин начал проходить реабилитацию.
Состояние писателя стабильное, по рекомендации врачей он пребывает в палате интенсивной терапии.