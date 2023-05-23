Шанхай, Китай, 23 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина нет, всё под контролем, врачи справляются, сообщил 23 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Пресс-служба Захара Прилепина/ТАСС Глеб Никитин и Захар Прилепин

По его словам, писатель бодр «настолько, насколько это возможно после таких травм».

«Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Всё под контролем, врачи справляются», — сказал Никитин журналистам на полях российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль с Захаром Прилепиным 6 мая подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское в Нижегородской области. Писатель получил переломы ног, на вертолёте его доставили в больницу. Находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб. Сейчас Прилепин начал проходить реабилитацию.

Состояние писателя стабильное, по рекомендации врачей он пребывает в палате интенсивной терапии.