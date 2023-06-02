Нижний Новгород, 2 июня, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Писателю Захару Прилепину после всех операций нужно будет заново учиться ходить, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что настрой у Прилепина боевой, так что он со всем справится.

Как сообщало ИА Регнум, переживший 6 мая покушение Захар Прилепин перенёс четыре сложнейших операции. В конце мая писатель рассказал, что заново учится ходить. Врачи говорят, что нужно запастись терпением. Он также рассказал о последних часах перед покушением.

6 мая 2023 года машина, в которой находился Захар Прилепен, была взорвана под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте. Предположительно, восстановление писателя займет минимум полгода. По рекомендации врачей он пребывает в палате интенсивной терапии.