Нижний Новгород, 27 мая, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Минимум четыре операции перенёс писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«У меня было минимум четыре сложнейших по четыре-шесть часов протяжённостью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12», — написал он.

Прилепин отметил, что его периодически поздравляют с выздоровлением, это немного преувеличено.

Раз в три дня, по словам писателя, он всерьёз прощается с жизнью, но врачи всё время находят способ его спасти.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машина, в которой находился Захар Прилепен, была взорвана под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте. Предположительно восстановление писателя займет минимум полгода. По рекомендации врачей он пребывает в палате интенсивной терапии.

По словам секретаря СБ России Николая Патрушева, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина координировали США.