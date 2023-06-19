Москва, 20 июня, 2023, 00:04 — ИА Регнум. «Бокалом пивка» отметила покушение на писателя Захара Прилепина его коллега, русофоб и мать троих детей Вера Полозкова. Об этом она заявила в интервью Михаилу Козыреву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

Сбежавшая за границу поэтесса рассказала, что отмечала покушение на Прилепина алкоголем. По её признанию, тот факт, что писатель выжил после теракта с подрывом его машины, огорчил Полозкову.

«Хотела бы шампанским, но увы, не дотянули», — сказала она.

Ещё в 2017 году писательница обещала выпить шампанское по случаю гибели Прилепина.

Ранее поэтесса неоднократно выражала свою чудовищную позицию по отношению к России, ей не жалко убитых детей Донбасса. При этом Россию Полозкова вместе с тремя своими маленькими детьми покинула только в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года в Нижегородской области был подорван автомобиль, в котором находились писатель Захар Прилепин и его помощник Александр Шубин. В результате теракта Шубин погиб на месте, Прилепин был тяжело ранен, позже он перенёс несколько операций. В МИД России отметили, что в покушении на писателя виновны Украина и США. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали одного предполагаемого причастного к совершению преступления, ещё один его предполагаемый сообщник объявлен в розыск.

6 июня президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества писателя, офицера ВС России Захара Прилепина, а также его соратника Александра Шубина (посмертно).