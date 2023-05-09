Недавние события на Кавказе вынудили Турцию внести некоторые коррективы в свою кавказскую политику. Ее отношение к "братскому Азербайджану", разумеется, не претерпело никаких изменений. Однако Турция впервые столь отчетливо поняла, что Грузия - это нечто не совсем серьезное. С другой стороны, похоже, что Турция начинает постепенно отказываться от своей 15-летней линии жесткого давления на Армению, осознав, что Армения - это твердый орешек и одной лишь блокадой границ с ней не справиться. Оказалось, что чем жестче было турецкое давление на Армению в эти 15 лет, тем четче и жестче становилась позиция Армении по вопросу Геноцида армян, и - что еще удивительнее - тем более ускорялись темпы развития Армении. Хлюпкая и бесформенная позиция Армении в годы АОДовского режима, при котором Тер-Петросян всячески подстраивался под Турцию, в ответ получая пинки от Анкары, сменилась внятной и по мере необходимости жесткой позицией Кочаряна, который недвусмысленно дал понять Турции, что Армения не собирается идти на какие-либо уступки по принципиальным для нее вопросам,- в первую очередь по вопросам признания Геноцида армян и Арцаха (Нагорного Карабаха). Позиция Турции еще более ужесточалась, местами переходя в остервенелость, однако это не привело к каким-либо изменениям в позиции Армении. Более того, именно в эти годы в Армении отмечено беспрецедентное развитие, невиданных доселе масштабов достигло строительство (муниципальное, коммуникационное), последовательно росли объемы экспорта. Закрытая граница с Турцией фактически спасла экономику Армении от превращения в мелкооптовую экономику лавочников, основанную на обслуживании (т.е. перепродаже) импорта дешевого ширпотреба из Турции. Закрытая граница с Турцией и периодические перебои с коммуникациями в Грузии заставили армянский бизнес самостоятельно осваивать и насыщать армянский рынок, всё меньше полагаясь на импорт извне.

Ситуация в Грузии отличалась кардинальным образом. Грузия пошла по легкому, и, как правило, самому неверному пути. В Тбилиси решили сыграть на политических противоречиях между Западом и Россией, между Арменией и Турцией-Азербайджаном. Именно в игре на этих двух осях противоречий (одна из которых глобальная, а другая региональная) и состояла роковая ошибка руководства Грузии. Точнее, ошибка заключалась не в том, что Грузия выгодно использовала международную политическую конъюнктуру и своё географическое положение, а в том, что она сделала ставку только на это, причем совершенно не учитывая внутри- и внешнеполитические последствия своего наивного и опрометчивого выбора. В противоречиях Запад-Россия, Грузия, при явной политической и экономический зависимости от России, принялась играть в заранее проигрышную жесткую антироссийскую игру, сценарий которой был расписан политическими ковбоями и откровенными экономическими шулерами из нынешней американской администрации. Можно подумать Америка настолько "удачно" справлялась со своими внешнеполитическими вызовами, что юные политики в Тбилиси так слепо доверяли каждой инструкции из Вашингтона. Видимо, во вполне объяснимом желании поскорее интегрироваться с Западом, в частности с ЕС, Грузия спутала своей географическое положение и культурную ценность со странами Балтии. Запад никогда не станет защищать Грузию с такой же ревностью, как делает это в случае с культурно, религиозно и лингвистически близкой ему Прибалтикой (к слову сказать, ту же Прибалтику Запад в свое время сдал СССР по пакту Молотова-Риббентропа и сегодня выясняется, что у него нет какого-либо плана обороны Прибалтики в случае военной агрессии России). Такая политическая слепота привела к тому, что Грузия фактически стала игрушкой, пешкой, экспериментальным кроликом для Запада. Руками и за счет интересов Грузии, Запад решал свои куда более глобальные, чем какая-то там Грузия, геополитические вопросы с Россией, суть которых вовсе не в пресловутых "демократических ценностях" и прочих околополитических страстях, а в контроле над стратегическими сырьевыми ресурсами (нефти и не только) Евразии. Политическому руководству Грузии за ее банальную роль пешки исправно платили. Экономически Грузия стала своего рода дотационной республикой Запада, всецело подсев на иглу финансовых вливаний из США, что стало легким способом получения денег для юношески амбициозной грузинской политической элиты. Так как оказалось, что деньги можно не зарабатывать посредством поднятия национальной экономики, а просто получать от Запада, то и экономика страны развивалась именно как дотационная, основанная на обслуживании всевозможных третьих интересов, чаще транзитных (как то нефтепровод БТД ). Кстати, в свое время чересчур легкомысленное полагание на доходы от перекачки нефти сыграло свою роль в крушении СССР, - уроки истории, которые не захотела видеть Грузия.

Что касается однобокой и зачастую нечистоплотной игры на оси армяно-турецко-азербайджанских противоречий, в свое время Армения на разных уровнях (от руководства страны до интернет-сообщества) предупреждала Грузию о серьезнейших опасностях, которые непременно возникнут при продолжении Грузией неуравновешенной, восторженной и наивной протурецко-проазербайджанской линии, перераставшей в антиармянские выходки по политической ( ГУАМ ) и экономической (трубопровод БТД, ж-д Карс-Ахалкалак) изоляции Армении. В Тбилиси то ли не слышали голоса разума из Еревана, то ли не видели происходящего, то ли действительно были настолько политически глупы.

История с неумолимой последовательностью предъявляет счет всем и каждому. Настало время Грузии платить по счетам.

Военные действия в Южной Осетии и Абхазии и признание последних со стороны России создали новую геополитическую ситуацию на Кавказе. Поняв всю шаткость Грузии, Турция, нуждающаяся в стабильных транспортных коридорах на Кавказе, принялась улучшать отношения с Арменией. Во время своего визита в Ереван в рамках иницированной президентом Саргсяном "футбольной дипломатии", президент Гюль сделал заявления о стремлении своей страны полностью нормализовать отношения с Арменией. Наряду с этим, усилились слухи о готовности Турции рассмотреть разблокирование армяно-турецкой границы. Возможно, речь идет не о полном снятии блокады (для Турции отношения с извечно ревнивым Азербайджаном всегда были и будут важнее отношений с Арменией), но лишь об открытии частичного железнодорожного сообщения Кумайри-Карс в качестве альтернативы оказавшемуся ненадежным грузинскому коридору. По крайней мере РЖД , являющейся владельцем армянской железнодорожной сети, объявила о восстановлении пограничной с Турцией станции Ахурян-2. Наряду с этим, в прессе появились сообщения о том, что Турция может отказаться от участия в железнодорожном проекте Карс-Ахалкалак-Баку (см. http://regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1061952.html ). Кроме того, недавно Турция сняла свои односторонние ограничения на полеты армянских авиакомпаний через турецкое воздушное пространство.

Параллельно, осознав всю слабость Грузии, Анкара, усилила свое давление на нее, причем впервые стала делать это открыто и беспардонно. Турция и ранее оказывала всевозможную поддержку стремлению Абхазии отделиться от Грузии, формально поддерживая территориальную целостность Грузии. Турецкие корабли были частыми гостями в Сухумском порту (в определенный момент даже более частыми, чем российские), Турция перечисляла в Абхазию значительные денежные средства и даже вооружение, чаще всего делая это через миллионную абхазскую общину в Турции. Против грузин на стороне абхазов воевали местные турки. А делегации из Турции всегда принимали активное участие в празднованиях дней независимости в Сухуми. Но это все было лишь прелюдией, основная сцена развернулась после того, как Турция выступила с инициативой о создании кавказской платформы по региональной системе безопасности, причем поспешила обговорить эту инициативу не с Тбилиси, а с Москвой (визит турецкого премьера в Москву сразу после военного поражения Грузии). Разумеется, эта инициатива была заранее обговорена и одобрена со стороны Баку. Судя по тому, что Баку и Москва всецело поддержали турецкую инициативу, вся ее политическая тяжесть ляжет в первую очередь на Грузию. Фактически, Анкара, Баку и Москва обговорили планы по будущему Грузии, причем на начальном этапе без участия самой Грузии. В Тбилиси впервые не поддержали турецкую инициативу - случай неслыханный за последние 18 лет, учитывая то, что Грузия ранее слепо и всецело поддерживала любые предложения, исходившие из Анкары. Ответное скептическое молчание Тбилиси явно пришлось не по душе туркам, и они впервые перешли к тактике прямого жесткого давления на Грузию. В прессу просочились слухи о том, что турецкая платформа по безопасности на Кавказе может включать в себя турецко-азербайджанский проект о федерализации Грузии (см. http://regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1062596.html ). По сути, Анкара и Баку дают понять Тбилиси, что хотят видеть Грузию расчлененной на Аджарию (под турецким протекторатом), турецкий Месхети и азербайджанский Квемо-Картли. Логика проста: Грузия - большой пирог, Россия уже "урвала" свои куски - Абхазию и Южную Осетию, и раз идет такой дележ Грузии, то Турция хочет урвать для себя свои куски - Аджарию и турецкий Месхети, а Азербайджан - Квемо-Картли (в будущем, скорее всего, и всю восточную Кахетию с азербайджанским большинством).

Реализация данного плана станет последним гвоздем в гроб грузинского государства. Фактически, Тбилиси поставлен перед дилеммой - либо федерализация Грузии с последующей медленной потерей ею всех вышеперечисленных территорий по абхазско-югоосетинской модели, либо потеря этих же территорий сейчас же, немедленно. Другими словами, Грузия стоит перед выбором какой смертью она желает умереть - медленной или быстрой. Проблема в том, что если без Абхазии и Южной Осетии Грузия еще может сохранить себя, как государство, то без Аджарии, Месхети и тем более без Квемо-Картли и Кахетии Грузии выжить не может. Граница Абхазии далеко, а Квемо-Картли начинается с пригородов Тбилиси, причем в настоящее время в самом Тбилиси по численности азербайджанцы составляют вторую после грузин этническую группу. Доведение до конца турецко-азербайджанского плана будет означать полный коллапс и исчезновение Грузии и грузинской государственности. Подготовка к отторжению от Грузии Аджарии, Месхети и Квемо-Картли (вероятнее всего и восточной Кахетии) в течение последних 15 лет является элементом стратегии Турции и Азербайджана по созданию вожделенного прямого сухопутного коридора между двумя тюркскими государствами. Фактически, Анкара и Баку поняли бесперспективность создания подобного коридора по территории Армении и, удачно уловив момент кризиса грузинской государственности, решили добиться своей цели за счет грузинской территории. Заметим, что со дня конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, осознавая тяжелейший кризис, в который впала страна, армянство Грузии фактически приостановило любые политические требования и акции - благородный шаг, который контрастирует с поведением недавних "друзей" Грузии. Говорят, что друзья проверяются в беде; хотелось бы надеяться, что грузинские политики и СМИ наконец-то смогут понять, кто в действительности является другом Грузии, а кто заклятым врагом.

И похоже, что руководство Грузии впервые со дня независимости просыпается от летаргического сна, в которую страна впала от турецко-азербайджанского гашиша. Грузия впервые начала осознавать - все еще боясь признаться самой себе в этой правде - что врагами Грузии являются не только и даже не столько Россия, сколько ее недавние (и нынешние?_ союзники - Турция и Азербайджан. Наступает медленное (даже для медлительной и прямолинейной грузинской политической мысли) осознание того, что армяне - те самые армяне, которых столько лет терроризировали грузинскую государственность и общество, те самые армяне, на которых грузинская пресса все эти годы изрыгала свою совершенно иррациональную ненависть и откровенный расизм, та самая Армения, против которой Грузия ввязывалась во всевозможные бредовые ГУАМовские инициативы - эти самые армяне и Армения и являются единственными настоящими союзниками Грузии.

Армения единственная страна в регионе, объективно заинтересованная в сильной Грузии, армянский и грузинский народы должны вести себя друг с другом, как родные братья - эти мысли, многократно повторявшиеся официальным Ереваном и армянством и уже ставшие мантрой, никак не доходили до грузинского политического сознания. Кажется, они впервые услышаны в Тбилиси. Осознав смертельную опасность даже не столько со стороны Москвы, сколько со стороны Анкары и Баку, Грузия кинулась налаживать испорченные ею же отношения с Арменией. В Тбилиси побывал президент Саргсян, и утопающий Саакашвили уцепился за него, как за спасательный круг. Он поблагодарил Саргисяна за поддержку Грузии, наградил Саргсяна орденом чести (?!), объявил о создании консорциума по строительству автомобильной дороги между Арменией и Грузией, выступил за максимальное упрощение процедуры пересечения армяно-грузинской границы. Саакашвили впервые подхватил мантру о дружбе, братстве, союзничестве Армении и Грузии (см. http://regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1062493.html, http://regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1062519.html, http://regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1062517.html, http://regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1062458.html).

Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Гром для Грузии уже грянул - пора креститься. Может быть Грузии и имело смысл выходить из СНГ , коль скоро Грузия не разделяет его идей и ценностей. Но Грузии тем более следует выйти из явно мертворожденного, сколоченного для обслуживания тюркско-американских интересов ГУАМа. От того же СНГ Грузия имела куда больше выгод, чем от ГУАМА, созданного с одной единственной целью - борьбы с национальными интересами ее ближайших соседей - России и Армении. Грузии также следовало бы в корне пересмотреть свои внешнеполитические ориентиры. В частности, при сохранении общей внешнеполитической линии на сближение с Европой, хорошие отношения с США, в то же время стоит отказаться от однобокой и политически недалекой ориентации на Турцию и Азербайджан, которые, как показывают события, будут клясться в дружбе Тбилиси, а затем, дождавшись самого тяжелого, критического периода для Грузии, принуждая к "федерализации", приведут к фактическому политическому коллапсу. При этом, Грузии стоит начать строить максимально хорошие союзнические отношения именно с Арменией - единственной страной в регионе, от которой для Грузии не исходило и не может исходить никаких угроз. Кстати, неадекватные заявления лидера грузинских лейбористов Шалвы Нателашвили на пресс-конференции 1 октября (см. http://regnum.ru/news/armenia/1063063.html ) лишь наглядно демонстрируют еще большую, по сравнению с нынешней властью, политическую невменяемость нынешней радикальной грузинской оппозиции. В свою очередь, Армении следует продолжать свою традиционную линию на поддержку государственности Грузии основанную на очевидной объективной реальности: потеря Грузии, ее расчленение между Турцией и Азербайджаном поставит саму Армению в очень уязвимое положение.