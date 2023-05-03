Теракт на Крымском мосту 08.10.2022
Против Алексея Панина возбудили дело об оправдании терроризма
Актёр Алексей Панин попал под уголовное преследование. Как сообщили 3 мая в правоохранительных органах, уголовное дело против него возбудили после высказываний артиста, оправдывающих теракт на Крымском мосту. «В отношении Алексея Панина следователями столичного СК возбуждено уголовное дело по ч. 2...
3 мая 2023
Восстановленную ж/д часть Крымского моста досрочно запустят в мае
Самые сложные этапы восстановления железнодорожной части Крымского моста завершены, движение по нему досрочно запустят в мае. Об этом начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов сообщил 26 апреля журналистам. Он отметил, что сейчас рабочие круглосуточно восстанавливают устройство верхнего строения пути...
26 апреля 2023
На Крымском мосту завершается восстановление железнодорожных пролётов
На железнодорожной части Крымского моста завершаются восстановительные работы. В настоящее время ведётся монтаж второго пролётного строения. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщается 4 апреля на сайте правительства. «В марте мы заменили первый повреждённый пролёт. Теперь за четыре...
4 апреля 2023
Автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили
Автомобильная часть Крымского моста восстановлена полностью. На это потребовалось 4,5 месяца. Об этом 23 марта в своём докладе в Государственной думе о работе правительства за 2022 год заявил премьер-министр Михаил Мишустин. О полном восстановлении работы двух автомобильных частей Крымского моста...
23 марта 2023
Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
На Крымском мосту планируется возобновить движение малотоннажных грузовиков и фур без груза. Об этом 17 марта заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. «Мы вчера посоветовались и, если вы одобрите...
17 марта 2023
Хуснуллин: ремонт железнодорожной части Крымского моста завершат досрочно
Завершить восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется раньше срока, до 1 июля. Об этом 17 марта заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Он рассказал, что две части автомобильного моста полностью работают...
17 марта 2023
Пятеро обвиняемых во взрыве на Крымском мосту не признают свою вину
В ходе судебного заседания по делу о взрыве на Крымском мосту обвиняемые в совершении этого преступления не признали свою вину. Они считают, что уголовное дело в отношении них — это ответ на запрос общества в поимке преступников. Напомним, суд о продлении срока ареста подозреваемым по делу о...
6 марта 2023
Очередь грузовиков на Керченской переправе сократилась в полтора раза
За сутки очередь из грузовых автомобилей на Керченскую переправу сократилась с 208 до 139, сообщает 5 марта пресс-служба администрации Краснодарского края. Стоящие в очереди транспортные средства расположены на накопительной парковке в посёлке Ильич, в основном это грузовики с продуктами питания и...
5 марта 2023
Железнодорожная ветка Крымского моста будет восстановлена к июлю
Восстановительные работы железнодорожной части Крымского моста планируют завершить к середине лета 2023 года, заявил 27 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на железнодорожной части моста находятся два пролёта, по одному из них поезда уже идут...
27 февраля 2023
СК РФ подтвердил версию об организации Украиной теракта на Крымском мосту
Следственный комитет РФ подтвердил версию, что за организацией теракта на Крымском мосту стояли украинские спецслужбы. Об этом 19 февраля сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. «В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту...
19 февраля 2023
Семьям погибших при взрыве на Крымском мосту выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в результате теракта на Крымском мосту выплатят по одному миллиону рублей. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина опубликовано 16 февраля на портале правовой информации. С целью оказания мер социальной поддержки гражданам в связи...
16 февраля 2023
На Крымском мосту движение по левой стороне откроют до конца февраля
По левой стороне Крымского моста до конца февраля запустят движение легкового транспорта и автобусов, сообщает пресс-служба Росавтодора. Уточняется, что ремонтные работы на объекте почти завершены. «В ближайшие две недели специалисты починят повреждённые инженерные системы, установят барьерное...
14 февраля 2023
Путин наградил участников ликвидации пожара на Крымском мосту
Владимир Путин наградил орденами Мужества граждан, проявивших отвагу и самоотверженность при ликвидации последствий пожара на Крымском мосту. Об этом сообщается в указе о награждении государственными наградами Российской Федерации, опубликованном в субботу, 11 февраля, на портале правовой...
11 февраля 2023
В одном из районов Кубани бессрочно установили желтый уровень опасности
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл с 20:00 10 февраля бессрочный жёлтый уровень террористической опасности на территории Темрюкского района. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба краевой администрации. «Меры безопасности в Темрюкском районе усилили в соответствии с решением...
10 февраля 2023
На левой автомобильной части Крымского моста установлен последний пролёт
Установка четвёртого пролёта на левой стороне автомобильной части Крымского моста завершена. Об этом 31 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале. «Строители завершили надвижку четвёртого, последнего, пролётного строения левой автомобильной части Крымского моста», —...
31 января 2023
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после теракта
Сегодня, 31 января, в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, известил Минтранс РФ в своём телеграм-канале. Движение приостанавливалось в связи с ремонтно-восстановительными работами, начавшимися осенью 2022 года после того, как на мосту был совершён теракт...
31 января 2023
Движение автотранспорта запустили 31 января по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонтных работ, возобновлено 31 января. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Минтранс России. Читайте также: Хуснуллин сообщил о завершении надвижки второго пролета Крымского моста Специалисты сообщили, что в 06:30 (мск)...
31 января 2023
Прокурор Болгарии: страна не имеет отношения к теракту на Крымском мосту
Расследование прокуратуры Софии выявило, что страна не имеет никакого отношения к теракту на Крымском мосту, заявил 22 января главный прокурор Болгарии Иван Гешев. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. Частично обрушились два автомобильных пролета, произошло возгорание...
22 января 2023
Хуснуллин сообщил о завершении надвижки второго пролета Крымского моста
На Крымском мосту завершены работы по надвижке второго пролёта по левой части автодороги. Осталось несколько дней до завершения работ по окончательному установлению его на проектное положение. Об этом 14 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «На Крымском мосту завершена надвижка второго...
14 января 2023
Крымский мост временно закроют 14 января для проведения ремонтных работ
В Министерстве транспорта России сообщили о закрытии автодорожной части Крымского моста для проведения работ, передает ведомство в телеграм-канале. «14 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста», —...
12 января 2023