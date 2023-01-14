Москва, 14 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. На Крымском мосту завершены работы по надвижке второго пролёта по левой части автодороги. Осталось несколько дней до завершения работ по окончательному установлению его на проектное положение. Об этом 14 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Через несколько дней пролет займет свое проектное положение», — написал вице-премьер в своем телеграм-канале.

Как отметил Хуснуллин, несколько дней назад была выполнена надвижка первого пролета. В настоящее время «закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны», подчеркнул Хуснуллин.

Он также анонсировал начало финальных работ на Крымском мосту после установки на проектное положение всех четырех новых пролетов в следующем месяце. В рамках этих работ будут уложены два слоя асфальтобетона и восстановлены инженерные системы, а также проведено освещение и выполнено барьерное ограждение.

Стоит отметить, что работы на Крымском мосту ведутся в соответствии с планами. Так, Росавтодор ранее сообщил, что надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста намерены поочередно выполнить в январе 2023 года.