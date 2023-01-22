София, 22 января, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Расследование прокуратуры Софии выявило, что страна не имеет никакого отношения к теракту на Крымском мосту, заявил 22 января главный прокурор Болгарии Иван Гешев.

EPA/STRINGER/ТАСС Теракт на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. Частично обрушились два автомобильных пролета, произошло возгорание семи цистерн железнодорожного состава. По подозрению в причастности к теракту арестованы три человека.

В ФСБ сообщали, что при подготовке теракта злоумышленники вывезли замаскированную под рулоны с полиэтиленом взрывчатку из Одессы в Болгарию.