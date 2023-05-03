Москва, 3 мая, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Актёр Алексей Панин попал под уголовное преследование. Как сообщили 3 мая в правоохранительных органах, уголовное дело против него возбудили после высказываний артиста, оправдывающих теракт на Крымском мосту.

Алексей Куденко/РИА Новости Алексей Панин

«В отношении Алексея Панина следователями столичного СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»)», ― уточнил собеседник ТАСС.

Панину грозит до пяти лет лишения свободы.

В октябре 2022 года артист разместил пост в личном микроблоге, где порадовался теракту, совершённому на Крымском мосту. По месту жительства Панина провели следственные мероприятия. Последние годы Панин проживает в Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале бежавший из России актёр Панин принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ, на котором выступал украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки. Данилко выкрикивал со сцены русофобские фразы. Панин в футболке с антироссийским принтом активно танцевал под его репертуар, затем выскочил на сцену и также произнёс речь в поддержку происходящего.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста прогремел 8 октября 2022 года, взорвался грузовик, в котором было закамуфлировано взрывное устройство. В результате теракта погибли четыре человека. Кроме того, частично обрушились два автомобильных пролёта правой части моста.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и указал на причастность к нему украинских спецслужб. Непосредственные участники организации взрыва были задержаны и арестованы. При этом украинские чиновники ранее неоднократно заявляли о желании уничтожить мост.