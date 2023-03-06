Москва, 6 марта, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В ходе судебного заседания по делу о взрыве на Крымском мосту обвиняемые в совершении этого преступления не признали свою вину. Они считают, что уголовное дело в отношении них — это ответ на запрос общества в поимке преступников.

Константин Михальчевский/РИА Новости Крымский мост после теракта

Напомним, суд о продлении срока ареста подозреваемым по делу о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года проходит в Басманном суде Москвы. Выносится решение в отношении пятерых фигурантов дела — граждан России Артема и Григория Азатьянов, граждан Украины Романа Соломко и Владимира Злобе, и гражданина Армении Артура Терчаняна.

«Наш арест — это ответ на запрос общества о поимке кого-нибудь. В сети нас окрестили как людей, оказавшихся не в то время, не в том месте. По версии следствия, мы вошли в сговор с кем-то, в это же время занимались своими рабочими делами, и в это же время происходит теракт, но мы никуда не скрывались, приходили на допросы, и потом нас задерживают», — цитирует ТАСС одного из братьев Азатьян.

Как ранее сообщалось, на Крымском мосту 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, в результате погибли четыре человека, в том числе пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося поблизости с подорвавшимся грузовиком.

По данным ФСБ России за участниками теракта стоит главное управление украинской разведки. Установлено, что в грузовике перевозилось взрывное устройство, упакованное в строительную плёнку.

Сам груз, который перевозила подорвавшаяся машина, сначала был отправлен из Одессы в порт Русе в Болгарии, после этого в порт Поти в Грузии, а затем — в Армению.