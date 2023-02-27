Москва, 27 февраля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Восстановительные работы железнодорожной части Крымского моста планируют завершить к середине лета 2023 года, заявил 27 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

По его словам, на железнодорожной части моста находятся два пролёта, по одному из них поезда уже идут.

«Вторая часть немножко пострадала, ну мы всё-таки решили её восстановить, чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы её тоже задействовать», — добавил заместитель председателя правительства.

Хуснуллин отметил, что на объекте пройдут работы с применением уникальных технологий, пролёты поднимут с воды специальными кранами.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам, это произошло раньше намеченного срока.